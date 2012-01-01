Грязные игры
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Грязные игры

Грязные игры (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Company You Keep
Триллеры, Мелодрамы117 мин18+

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Сюжет

В центре истории вдовец и отец-одиночка Джим Грант — бывший активист Weathermen, разыскиваемый за ограбление банка и убийство скрывается от ФБР под видом адвоката уже более тридцати лет. Ему приходится пуститься в бега после того как его истинную личность раскрывает молодой репортeр Бен Шепард. Грант должен найти свою бывшую любовницу Мими, которая может очистить его имя. В противном случает он потеряет всe...

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb