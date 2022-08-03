Грязные игры (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Company You Keep
Триллер, Драма117 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В центре истории вдовец и отец-одиночка Джим Грант — бывший активист Weathermen, разыскиваемый за ограбление банка и убийство скрывается от ФБР под видом адвоката уже более тридцати лет. Ему приходится пуститься в бега после того как его истинную личность раскрывает молодой репортeр Бен Шепард. Грант должен найти свою бывшую любовницу Мими, которая может очистить его имя. В противном случает он потеряет всe...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Редфорд
- Актёр
Роберт
Редфорд
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- ДКАктриса
Джули
Кристи
- Актёр
Терренс
Ховард
- Актёр
Брендан
Глисон
- БМАктриса
Брит
Марлинг
- ДИАктриса
Джеки
Иванко
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актёр
Ник
Нолти
- ЛДСценарист
Лем
Доббс
- Продюсер
Николя
Картье
- Продюсер
Билл
Холдермэн
- Продюсер
Роберт
Редфорд
- КДПродюсер
Крэйг
Дж. Флорес
- КЛХудожница
Карен
Л. Мэтьюз
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес