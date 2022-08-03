Грязные игры
Wink
Фильмы
Грязные игры

Грязные игры (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Company You Keep
Триллер, Драма117 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В центре истории вдовец и отец-одиночка Джим Грант — бывший активист Weathermen, разыскиваемый за ограбление банка и убийство скрывается от ФБР под видом адвоката уже более тридцати лет. Ему приходится пуститься в бега после того как его истинную личность раскрывает молодой репортeр Бен Шепард. Грант должен найти свою бывшую любовницу Мими, которая может очистить его имя. В противном случает он потеряет всe...

Страна
США, Канада
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb