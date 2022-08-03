Гран Торино (фильм, 2008) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Драматический фильм «Гран Торино» 2008 года — история о ветеране войны в Корее, который привык решать проблемы силой, ненавидит приезжих, но неожиданно становится единственной защитой для соседских подростков.
После смерти жены Уолт Ковальски доживает свой век в пригороде Детройта: дом, пиво и злость на весь мир — вот все, что у него осталось. Не считая, конечно, главного сокровища — автомобиля «Форд Гран Торино». Уолт ненавидит мигрантов, а особенно его раздражает семья выходцев из Юго-Восточной Азии, поселившаяся рядом. Но постепенно желчный и нелюдимый Уолт проникается симпатией к «чужакам» и решает помочь соседскому мальчишке Тао в его конфликте с местной бандой.
Критики и зрители тепло приняли работу Клинта Иствуда — фильм «Гран Торино» оказался в числе номинантов на «Золотой глобус» и премию «Сатурн», а на церемонии вручения наград национальной премии Франции «Сезар» 2009 года получил приз как лучшая картина на иностранном языке. Если вы цените жесткое, лишенное каких-либо сантиментов кино о чувстве вины и искуплении, не пропустите.
Рейтинг
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Клинт
Иствуд
- БВАктёр
Би
Ванг
- ККАктёр
Кристофер
Карли
- ЭХАктриса
Эни
Хи
- БХАктёр
Брайан
Хейли
- ДХАктриса
Джеральдин
Хьюз
- ДУАктриса
Дрима
Уокер
- БХАктёр
Брайан
Хау
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- УХАктёр
Уильям
Хилл
- НШСценарист
Ник
Шенк
- БГПродюсер
Билл
Гербер
- Продюсер
Роберт
Лоренц
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ШКХудожница
Шела
Конли
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ГРМонтажёр
Гари
Роач
- Оператор
Том
Стерн
- КИКомпозитор
Кайл
Иствуд