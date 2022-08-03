Гран Торино (фильм, 2008) смотреть онлайн

Драматический фильм «Гран Торино» 2008 года — история о ветеране войны в Корее, который привык решать проблемы силой, ненавидит приезжих, но неожиданно становится единственной защитой для соседских подростков.



После смерти жены Уолт Ковальски доживает свой век в пригороде Детройта: дом, пиво и злость на весь мир — вот все, что у него осталось. Не считая, конечно, главного сокровища — автомобиля «Форд Гран Торино». Уолт ненавидит мигрантов, а особенно его раздражает семья выходцев из Юго-Восточной Азии, поселившаяся рядом. Но постепенно желчный и нелюдимый Уолт проникается симпатией к «чужакам» и решает помочь соседскому мальчишке Тао в его конфликте с местной бандой.



Критики и зрители тепло приняли работу Клинта Иствуда — фильм «Гран Торино» оказался в числе номинантов на «Золотой глобус» и премию «Сатурн», а на церемонии вручения наград национальной премии Франции «Сезар» 2009 года получил приз как лучшая картина на иностранном языке. Если вы цените жесткое, лишенное каких-либо сантиментов кино о чувстве вины и искуплении, не пропустите.

