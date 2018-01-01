Wink
Гран Торино
Актёры и съёмочная группа фильма «Гран Торино»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гран Торино»

Режиссёры

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
Режиссёр

Актёры

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
АктёрWalt Kowalski
Би Ванг

Bee Vang
АктёрThao
Кристофер Карли

Christopher Carley
АктёрFather Janovich
Эни Хи

Ahney Her
Актриса
Брайан Хейли

Brian Haley
АктёрMitch Kowalski
Джеральдин Хьюз

Geraldine Hughes
АктрисаKaren Kowalski
Дрима Уокер

Dreama Walker
АктрисаAshley Kowalski
Брайан Хау

Brian Howe
АктёрSteve Kowalski
Джон Кэрролл Линч

John Carroll Lynch
АктёрBarber Martin
Уильям Хилл

William Hill
АктёрTim Kennedy

Сценаристы

Ник Шенк

Nick Schenk
Сценарист

Продюсеры

Билл Гербер

Bill Gerber
Продюсер
Роберт Лоренц

Robert Lorenz
Продюсер
Брюс Берман

Bruce Berman
Продюсер
Клинт Иствуд

Clint Eastwood
Продюсер

Актёры дубляжа

Дальвин Щербаков

Актёр дубляжа
Александр Комлев

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа
Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Леонид Белозорович

Актёр дубляжа

Художники

Шела Конли

Shelagh Conley
Художница
Дебора Хоппер

Deborah Hopper
Художница
Гари Феттис

Gary Fettis
Художник

Монтажёры

Джоэл Кокс

Joel Cox
Монтажёр
Гари Роач

Gary Roach
Монтажёр

Операторы

Том Стерн

Tom Stern
Оператор

Композиторы

Кайл Иствуд

Kyle Eastwood
Композитор