Город лжи (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

7 сентября 1996 года был смертельно ранен рэпер Тупак Шакур, через полгода был застрелен главный подозреваемый в его убийстве – хип-хоп-звезда Бигги Смолз. Преступники не были найдены, дело о «рэперской войне побережий» �было закрыто. Спустя годы опальный детектив Рассел Пул возвращается к расследованию и вместе с репортером Джексоном распутывает паутину немыслимого заговора, в котором, очевидно, замешана полиция Лас-Вегаса.



Город лжи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.