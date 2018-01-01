Город лжи
Wink
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Город лжи
7.22018, City of Lies
Детективы, Криминал107 мин18+

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Город лжи (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

7 сентября 1996 года был смертельно ранен рэпер Тупак Шакур, через полгода был застрелен главный подозреваемый в его убийстве – хип-хоп-звезда Бигги Смолз. Преступники не были найдены, дело о «рэперской войне побережий» было закрыто. Спустя годы опальный детектив Рассел Пул возвращается к расследованию и вместе с репортером Джексоном распутывает паутину немыслимого заговора, в котором, очевидно, замешана полиция Лас-Вегаса.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город лжи»

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