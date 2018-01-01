Город лжи (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
7 сентября 1996 года был смертельно ранен рэпер Тупак Шакур, через полгода был застрелен главный подозреваемый в его убийстве – хип-хоп-звезда Бигги Смолз. Преступники не были найдены, дело о «рэперской войне побережий» �было закрыто. Спустя годы опальный детектив Рассел Пул возвращается к расследованию и вместе с репортером Джексоном распутывает паутину немыслимого заговора, в котором, очевидно, замешана полиция Лас-Вегаса.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Детективы, Триллеры
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Брэд
Фурман
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Форест
Уитакер
- РДАктёр
Рокмонд
Данбар
- НБАктёр
Нил
Браун мл.
- Актёр
Ксандер
Беркли
- Актёр
Шей
Уигэм
- ВЭАктриса
Винн
Эверетт
- Актёр
Тоби
Хасс
- ЛХАктёр
Луис
Хертэм
- ШААктёр
Шамир
Андерсон
- КРСценари�ст
Кристиан
Райан Контрерас
- РССценарист
Рэндолл
Салливан
- СМПродюсер
Стюарт
Манашил
- УБПродюсер
Уэйн
Барроу
- ПМПродюсер
Пол
М. Бреннан
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ВКАктёр дубляжа
Вл�адислав
Копп
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- АМАктёр дубляжа
Анатолий
Морозов
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта