Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать 3D
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Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать 3D

Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Sin City: A Dame to Kill For 3D
Боевики, Триллеры97 мин18+

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Сюжет

Продолжение картины «Город грехов» основано на второй книге «Женщина, ради которой стоит убивать» из серии графических романов Фрэнка Миллера. В темных переулках Дуайт Маккарти планирует отомстить женщине по имени Ава Лорд, которая его предала. Но сможет ли он снова не попасться в ее ловушку?

Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать 3D смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать 3D»

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