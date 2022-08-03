Горец 4: Конец игры (фильм, 2000) смотреть онлайн
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Фантастика, Фэнтези83 мин18+
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О фильме
Прошедшие сквозь пространство и время двое бессмертных: Коннор и Дункан Маклауды сталкиваются с общим врагом - Джейкобом Келлом, самым могущественным из оставшихся воинов.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ДАРежиссёр
Дуглас
Арниокоски
- ЭПАктёр
Эдриан
Пол
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- БПАктёр
Брюс
Пэйн
- ЛБАктриса
Лиза
Барбуша
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ДБАктёр
Джим
Бёрнс
- ПУАктёр
Питер
Уингфилд
- ДДАктёр
Дэймон
Дэш
- БЭАктриса
Бети
Эдни
- ШГАктриса
Шила
Гиш
- ДССценарист
Джоэль
Сойзон
- ГУСценарист
Грегори
Уайден
- ЭБСценарист
Эрик
Бернт
- ДХСценарист
Джиллиан
Хорват
- ПСПродюсер
Питер
С. Дэвис
- РБПродюсер
Роберт
Берначчи
- БГПродюсер
Брайан
Гордон
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ПКХудожник
Пол
Кросс
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- КНХудожник
Кристиан
Никулеску
- БЗХудожник
Бен
Зеллер
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- КБМонтажёр
Крис
Бланден
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- ТГМонтажёр
Трэйси
Грэйнджер
- ДМОператор
Дуглас
Милсом
- НГКомпозитор
Ник
Гленни-Смит