Горец 4: Конец игры
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Горец 4: Конец игры

Горец 4: Конец игры (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.12000, Highlander: Endgame
Фантастика, Фэнтези83 мин18+

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О фильме

Прошедшие сквозь пространство и время двое бессмертных: Коннор и Дункан Маклауды сталкиваются с общим врагом - Джейкобом Келлом, самым могущественным из оставшихся воинов.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Горец 4: Конец игры»