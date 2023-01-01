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Голый пистолет
Актёры и съёмочная группа фильма «Голый пистолет»

Актёры и съёмочная группа фильма «Голый пистолет»

Режиссёры

Дэвид Цукер

Дэвид Цукер

David Zucker
Режиссёр

Актёры

Лесли Нильсен

Лесли Нильсен

Leslie Nielsen
АктёрLt. Frank Drebin
Присцилла Пресли

Присцилла Пресли

Priscilla Presley
АктрисаJane Spencer
Рикардо Монтальбан

Рикардо Монтальбан

Ricardo Montalban
АктёрVincent Ludwig
Джордж Кеннеди

Джордж Кеннеди

George Kennedy
АктёрCapt. Ed Hocken
О. Джей Симпсон

О. Джей Симпсон

O.J. Simpson
АктёрDet. Nordberg
Сьюзэн Бьюбиан

Сьюзэн Бьюбиан

Susan Beaubian
АктрисаMrs. Wilma Nordberg
Нэнси Марчанд

Нэнси Марчанд

Nancy Marchand
АктрисаMayor Lillian Barkley
Рэй Бирк

Рэй Бирк

Raye Birk
АктёрPahpshmir
Жанетт Чарльз

Жанетт Чарльз

Jeannette Charles
АктрисаQueen Elizabeth II
Эд Уильямс

Эд Уильямс

Ed Williams
АктёрTed Olsen

Сценаристы

Джерри Цукер

Джерри Цукер

Jerry Zucker
Сценарист
Джим Абрахамс

Джим Абрахамс

Jim Abrahams
Сценарист
Дэвид Цукер

Дэвид Цукер

David Zucker
Сценарист
Пэт Профт

Пэт Профт

Pat Proft
Сценарист

Продюсеры

Роберт К. Уайсс

Роберт К. Уайсс

Robert K. Weiss
Продюсер
Джим Абрахамс

Джим Абрахамс

Jim Abrahams
Продюсер
Кевин Марси

Кевин Марси

Kevin Marcy
Продюсер

Художники

Мэри Е. Вогт

Мэри Е. Вогт

Mary E. Vogt
Художница

Операторы

Роберт М. Стивенс

Роберт М. Стивенс

Robert M. Stevens
Оператор

Композиторы

Айра Ньюборн

Айра Ньюборн

Ira Newborn
Композитор