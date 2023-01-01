WinkФильмыГолый пистолетАктёры и съёмочная группа фильма «Голый пистолет»
Актёры и съёмочная группа фильма «Голый пистолет»
Режиссёры
Актёры
АктёрLt. Frank Drebin
Лесли НильсенLeslie Nielsen
АктрисаJane Spencer
Присцилла ПреслиPriscilla Presley
АктёрVincent Ludwig
Рикардо МонтальбанRicardo Montalban
АктёрCapt. Ed Hocken
Джордж КеннедиGeorge Kennedy
АктёрDet. Nordberg
О. Джей СимпсонO.J. Simpson
АктрисаMrs. Wilma Nordberg
Сьюзэн БьюбианSusan Beaubian
АктрисаMayor Lillian Barkley
Нэнси МарчандNancy Marchand
АктёрPahpshmir
Рэй БиркRaye Birk
АктрисаQueen Elizabeth II
Жанетт ЧарльзJeannette Charles
АктёрTed Olsen