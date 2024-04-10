Биография

О. Джей Симпсон — профессиональный американский футболист, актер, продюсер, медийная личность. Родился в Сан-Франциско 9 июля 1947 года. Орентал Джеймс Симпсон в детстве зарабатывал тем, что перепродавал билеты и собирал подушки с сидений на стадионе, а потом присоединился к уличной банде. После третьего ареста Симпсон случайно встретил звезду бейсбола Уилли Мэйса, который посоветовал юноше избегать неприятностей. Джей пошел учиться и начал зарабатывать деньги, организуя дискотеки и взимая плату за вход. В 1965 году окончил Университет Южной Калифорнии, где успешно играл в футбол. После окончания вуза продолжил спортивную карьеру. Считался одним из величайших защитников всех времен. Как актер О. Джей Симпсон участвовал в 30 проектах. Дебютировал в 1971 году в сериале «Медицинский центр», затем снялся еще в паре сериалов, а в 1973 году сыграл главную роль в спортивной драме «Почему?». В 1974 году снялся в боевике Джона Гиллермина «Вздымающийся ад» со Стивом МакКуином и Полом Ньюманом. В 1977-м сыграл в триллере «Козерог один». Позже снялся в фильмах Дэвида Цукера «Голый пистолет» и «Голый пистолет — 2». Также Джей сыграл в сериалах «Полуночная жара», «Девятиметровый» и других.