Голый пистолет (фильм, 1988) смотреть онлайн
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Фильм «Голый пистолет» впервые появился на экранах в 1988 году. Эта увлекательная комедия создана по мотивам сериала «Полицейский отряд». Смотрите фильм «Голый пистолет» бесплатно без регистрации и в хорошем качестве.
Главный герой фильма «Голый пистолет» лейтенант Фрэнк Дребин (Лесли Нильсен) возвращается домой с особого задания на Ближнем Востоке и узнает, что жена его бросила. Но это еще полбеды. Вскоре выясняется, что напарник попадает в больницу с тяжелым огнестрельным ранением, полученным при выполнении спецзадания. И важное дело поручают Фрэнку. В ходе расследования герой узнает, что готовится покушение на королеву Елизавету II во время ее визита в США. И организатором этого заказного убийства выступает Винсент Людвиг (Рикардо Монтальбан), который отправляет к лейтенанту свою ассистентку Джейн Спенсер (Присцилла Пресли), чтобы та соблазнила беднягу. Получится ли лейтенанту Дребину обезоружить убийцу и предотвратить преступление? И чем закончится знакомство с прекрасной Джейн?
Все персонажи в фильме «Голый пистолет» по-своему уникальны и смешны. По сути эта картина – искрометная пародия сразу на все сериалы про полицейских 80-х годов. Смотрите картину «Голый пистолет» бесплатно без регистрации.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Цукер
- Актёр
Лесли
Нильсен
- ППАктриса
Присцилла
Пресли
- Актёр
Рикардо
Монтальбан
- ДКАктёр
Джордж
Кеннеди
- ОДАктёр
О.
Джей Симпсон
- СБАктриса
Сьюзэн
Бьюбиан
- НМАктриса
Нэнси
Марчанд
- РБАктёр
Рэй
Бирк
- ЖЧАктриса
Жанетт
Чарльз
- ЭУАктёр
Эд
Уильямс
- Сценарист
Джерри
Цукер
- ДАСценарист
Джим
Абрахамс
- Сценарист
Дэвид
Цукер
- ППСценарист
Пэт
Профт
- РКПродюсер
Роберт
К. Уайсс
- ДАПродюсер
Джим
Абрахамс
- КМПродюсер
Кевин
Марси
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- РМОператор
Роберт
М. Стивенс
- АНКомпозитор
Айра
Ньюборн