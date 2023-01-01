Wink
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха
Актёры и съёмочная группа фильма «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха»

Режиссёры

Дэвид Цукер

David Zucker
Режиссёр

Актёры

Лесли Нильсен

Leslie Nielsen
АктёрLt. Frank Drebin
Присцилла Пресли

Priscilla Presley
АктрисаJane Spencer
Джордж Кеннеди

George Kennedy
АктёрEd Hocken
О. Джей Симпсон

O.J. Simpson
АктёрNordberg
Робер Гуле

Robert Goulet
АктёрQuentin Hapsburg
Ричард Гриффитс

Richard Griffiths
АктёрDr. Meinheimer / Earl Hacker
Жаклин Брукс

Jacqueline Brookes
АктрисаCommissioner Brumford
Энтони Джеймс

Anthony James
АктёрHector Savage
Ллойд Бокнер

Lloyd Bochner
АктёрBaggett
Тим О’Коннор

Tim O'Connor
АктёрFenzwick

Сценаристы

Джим Абрахамс

Jim Abrahams
Сценарист
Дэвид Цукер

David Zucker
Сценарист
Джерри Цукер

Jerry Zucker
Сценарист
Пэт Профт

Pat Proft
Сценарист

Продюсеры

Роберт К. Уайсс

Robert K. Weiss
Продюсер
Джим Абрахамс

Jim Abrahams
Продюсер
Майкл Юинг

Michael Ewing
Продюсер
Роберт ЛоКэш

Robert LoCash
Продюсер

Художники

Тэрин Де Шелли

Taryn De Chellis
Художница

Монтажёры

Кристофер Гринбери

Christopher Greenbury
Монтажёр

Операторы

Роберт М. Стивенс

Robert M. Stevens
Оператор

Композиторы

Айра Ньюборн

Ira Newborn
Композитор