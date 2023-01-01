Голый пистолет 2 1/2: Запах страха (фильм, 1991) смотреть онлайн

Фрэнк Дребин вернулся, чтобы вновь пробежаться по граблям, так что просто смиритесь. «Голый пистолет 2 ½: Запах страха» — комедия, где знаменитый коп с придурью спасает мир с грацией коровы на льду. Фильм напичкан абсурдными гэгами, пародиями на шпионские клише и юмором, от которого кофе вылетает из носа.



Фрэнк Дребин ввязывается в расследование заговора, где злобные боссы энергетической компании хотят сорвать экологическую конференцию. Методы мощного старика — это коктейль из аварий, нелепых случайностей и романтических фиаско, от которых покраснела бы даже статуя Свободы. Противостоит ему коварный Квентин Хапсбург, но у злодея нет шансов против Дребина, который не отягощен логикой и поэтому непобедим. Да, Фрэнк на своем пути крушит все, включая здравомыслие. Это ваш билет в мир, где благоразумие ушло в отпуск.



«Голый пистолет 2» — комедийный ураган, в котором неутомимый Лесли Нильсен доказывает, что герой может быть нелепым, но чертовски обаятельным. Хватайте попкорн и держитесь за стул — эта комедия взорвет ваш вечер и мозг заодно.



