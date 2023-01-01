Голый пистолет 2 1/2: Запах страха (фильм, 1991) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фрэнк Дребин вернулся, чтобы вновь пробежаться по граблям, так что просто смиритесь. «Голый пистолет 2 ½: Запах страха» — комедия, где знаменитый коп с придурью спасает мир с грацией коровы на льду. Фильм напичкан абсурдными гэгами, пародиями на шпионские клише и юмором, от которого кофе вылетает из носа.
Фрэнк Дребин ввязывается в расследование заговора, где злобные боссы энергетической компании хотят сорвать экологическую конференцию. Методы мощного старика — это коктейль из аварий, нелепых случайностей и романтических фиаско, от которых покраснела бы даже статуя Свободы. Противостоит ему коварный Квентин Хапсбург, но у злодея нет шансов против Дребина, который не отягощен логикой и поэтому непобедим. Да, Фрэнк на своем пути крушит все, включая здравомыслие. Это ваш билет в мир, где благоразумие ушло в отпуск.
«Голый пистолет 2» — комедийный ураган, в котором неутомимый Лесли Нильсен доказывает, что герой может быть нелепым, но чертовски обаятельным. Хватайте попкорн и держитесь за стул — эта комедия взорвет ваш вечер и мозг заодно.
Голый пистолет 2 1/2: Запах страха смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Цукер
- Актёр
Лесли
Нильсен
- ППАктриса
Присцилла
Пресли
- ДКАктёр
Джордж
Кеннеди
- ОДАктёр
О.
Джей Симпсон
- РГАктёр
Робер
Гуле
- Актёр
Ричард
Гриффитс
- ЖБАктриса
Жаклин
Брукс
- ЭДАктёр
Энтони
Джеймс
- ЛБАктёр
Ллойд
Бокнер
- ТОАктёр
Тим
О’Коннор
- ДАСценарист
Джим
Абрахамс
- Сценарист
Дэвид
Цукер
- Сценарист
Джерри
Цукер
- ППСценарист
Пэт
Профт
- РКПродюсер
Роберт
К. Уайсс
- ДАПродюсер
Джим
Абрахамс
- МЮПродюсер
Майкл
Юинг
- РЛПродюсер
Роберт
ЛоКэш
- ТДХудожница
Тэрин
Де Шелли
- КГМонтажёр
Кристофер
Гринбери
- РМОператор
Роберт
М. Стивенс
- АНКомпозитор
Айра
Ньюборн