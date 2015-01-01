Головоломка (фильм, 2015) смотреть онлайн
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О фильме
«Головоломка» — мультфильм студии Pixar — одна из главных кинопремьер 2015 года. Картина получила «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший анимационный фильм.
Жизнью 11-летней Райли управляют Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение — пять эмоций, которые живут в сознании школьницы. Переезд из небольшого тихого городка в Миннесоте в шумный Сан-Франциско дается девочке тяжело: она потеряла друзей, любимую хоккейную команду и привычный уклад. Это событие приводит к внутреннему разладу. К тому же Радость, которая всегда старалась, чтобы Райли чувствовала себя счастливой, выпадает из мозгового центра и лишается доступа к пульту управления настроением.
Рейтинг одобрения анимационной картины на портале Rotten Tomatoes составляет 98%. Зрители и критики отмечают, что оригинальный сюжет, хорошо прописанные диалоги, яркая качественная анимация и добрый юмор — главные достоинства мультфильма «Головоломка». Смотреть его будет интересно и детям, и взрослым.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
- ПДРежиссёр
Пит
Доктер
- РДРежиссёр
Роналдо
Дель Кармен
- Актриса
Эми
Полер
- ФСАктриса
Филлис
Смит
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Льюис
Блэк
- МКАктриса
Минди
Кейлинг
- КДАктриса
Кейтлин
Диас
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- ППАктриса
Пола
Паундстон
- МЛСценарист
Мэг
ЛеФов
- ДКСценарист
Джош
Кули
- ПДСценарист
Пит
Доктер
- РДСценарист
Роналдо
Дель Кармен
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- МНПродюсер
Марк
Нилсен
- ДРПродюсер
Джонас
Ривера
- ЭСПродюсер
Эндрю
Стэнтон
- НАктриса дубляжа
Натали
- Актриса дубляжа
Олеся
Железняк
- Актёр дубляжа
Максим
Виторган
- Актёр дубляжа
Владимир
Епифанцев
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Нагиев
- КНМонтажёр
Кевин
Нолтинг
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино