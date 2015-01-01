Головоломка (фильм, 2015) смотреть онлайн

«Головоломка» — мультфильм студии Pixar — одна из главных кинопремьер 2015 года. Картина получила «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший анимационный фильм.



Жизнью 11-летней Райли управляют Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение — пять эмоций, которые живут в сознании школьницы. Переезд из небольшого тихого городка в Миннесоте в шумный Сан-Франциско дается девочке тяжело: она потеряла друзей, любимую хоккейную команду и привычный уклад. Это событие приводит к внутреннему разладу. К тому же Радость, которая всегда старалась, чтобы Райли чувствовала себя счастливой, выпадает из мозгового центра и лишается доступа к пульту управления настроением.



Рейтинг одобрения анимационной картины на портале Rotten Tomatoes составляет 98%. Зрители и критики отмечают, что оригинальный сюжет, хорошо прописанные диалоги, яркая качественная анимация и добрый юмор — главные достоинства мультфильма «Головоломка». Смотреть его будет интересно и детям, и взрослым.



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