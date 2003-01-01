Голливудские копы (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Ветеран лос-анджелесской полиции Джо Гэвилан и его молодой напарник Кейси Колден расследуют загадочное убийство популярной рэп-группы. В этот раз ничто не остановит напарников в поисках преступников, ведь до этого у них на счету было уже несколько провальных дел…



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