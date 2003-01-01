Голливудские копы (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Hollywood Homicide
Боевики111 мин12+
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Сюжет
Ветеран лос-анджелесской полиции Джо Гэвилан и его молодой напарник Кейси Колден расследуют загадочное убийство популярной рэп-группы. В этот раз ничто не остановит напарников в поисках преступников, ведь до этого у них на счету было уже несколько провальных дел…
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Рон
Шелтон
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актриса
Лена
Олин
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- Актёр
Исайя
Вашингтон
- ЛДАктриса
Лолита
Давидович
- Актёр
Кит
Дэвид
- МПАктёр
Мастер
Пи
- ГНАктриса
Глэдис
Найт
- Актёр
Лу
Даймонд Филлипс
- Сценарист
Рон
Шелтон
- Продюсер
Лу
Питт
- Продюсер
Рон
Шелтон
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- КМХудожница
Криста
Манро
- БПХудожник
Берни
Поллак
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- ПСМонтажёр
Пол
Сейдор
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман