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Голливудские копы

Голливудские копы (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Hollywood Homicide
Боевики111 мин12+

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Сюжет

Ветеран лос-анджелесской полиции Джо Гэвилан и его молодой напарник Кейси Колден расследуют загадочное убийство популярной рэп-группы. В этот раз ничто не остановит напарников в поисках преступников, ведь до этого у них на счету было уже несколько провальных дел…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голливудские копы»

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