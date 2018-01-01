Wink
Годзилла против Конга
Актёры и съёмочная группа фильма «Годзилла против Конга»

Режиссёры

Адам Вингард

Adam Wingard
Режиссёр

Актёры

Александр Скарсгард

Alexander Skarsgård
АктёрNathan Lind
Милли Бобби Браун

Millie Bobby Brown
АктрисаMadison Russell
Ребекка Холл

Rebecca Hall
АктрисаIlene Andrews
Брайан Тайри Генри

Brian Tyree Henry
АктёрBernie Hayes
Сюн Огури

Shun Oguri
АктёрRen Serizawa
Эйса Гонсалес

Eiza González
АктрисаMaia Simmons
Джулиан Деннисон

Julian Dennison
АктёрJosh Valentine
Лэнс Реддик

Lance Reddick
АктёрGuillermin
Кайл Чендлер

Kyle Chandler
АктёрMark Russell
Демиан Бичир

Demián Bichir
АктёрWalter Simmons

Сценаристы

Эрик Пирсон

Eric Pearson
Сценарист
Макс Боренштейн

Max Borenstein
Сценарист
Терри Россио

Terry Rossio
Сценарист
Майкл Догерти

Michael Dougherty
Сценарист

Продюсеры

Джей Эшенфелтер

Jay Ashenfelter
Продюсер
Ёсимицу Банно

Yoshimitsu Banno
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа

Художники

Грег Папалиа

Greg Papalia
Художник
Энн Фоли

Ann Foley
Художница

Операторы

Бен Сересин

Ben Seresin
Оператор

Композиторы

Junkie XL

Композитор