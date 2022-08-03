Две основные сюжетные линии зрелищного блокбастера развиваются параллельно, чтобы столкнуть титульных героев в эпичном противостоянии. В первой — Годзилла внезапно нападает на завод корпорации «Апекс» и таким образом открывает доступ в подвал компании человеку, уверенному, что фирма скрывает нечто сенсационное. Во второй — группа исследователей под предводительством ученого, верящего в гипотезу «полой Земли», везут Кинг Конга ко входу в подземный мир, населенный монстрами.

