9.12021, Godzilla vs. Kong
Боевик, Фантастика108 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Фильм Годзилла против Конга (2021)
О фильме
Две основные сюжетные линии зрелищного блокбастера развиваются параллельно, чтобы столкнуть титульных героев в эпичном противостоянии. В первой — Годзилла внезапно нападает на завод корпорации «Апекс» и таким образом открывает доступ в подвал компании человеку, уверенному, что фирма скрывает нечто сенсационное. Во второй — группа исследователей под предводительством ученого, верящего в гипотезу «полой Земли», везут Кинг Конга ко входу в подземный мир, населенный монстрами.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Адам
Вингард
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актриса
Милли
Бобби Браун
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- СОАктёр
Сюн
Огури
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- ДДАктёр
Джулиан
Деннисон
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- Актёр
Кайл
Чендлер
- Актёр
Демиан
Бичир
- ЭПСценарист
Эрик
Пирсон
- МБСценарист
Макс
Боренштейн
- ТРСценарист
Терри
Россио
- Сценарист
Майкл
Догерти
- ДЭПродюсер
Джей
Эшенфелтер
- ЁБПродюсер
Ёсимицу
Банно
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ГПХудожник
Грег
Папалиа
- ЭФХудожница
Энн
Фоли
- БСОператор
Бен
Сересин
- JXКомпозитор
Junkie
XL