Годзилла против Конга
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Годзилла против Конга
9.12021, Godzilla vs. Kong
Боевик, Фантастика108 мин12+

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Фильм Годзилла против Конга (2021)

О фильме

Две основные сюжетные линии зрелищного блокбастера развиваются параллельно, чтобы столкнуть титульных героев в эпичном противостоянии. В первой — Годзилла внезапно нападает на завод корпорации «Апекс» и таким образом открывает доступ в подвал компании человеку, уверенному, что фирма скрывает нечто сенсационное. Во второй — группа исследователей под предводительством ученого, верящего в гипотезу «полой Земли», везут Кинг Конга ко входу в подземный мир, населенный монстрами.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Годзилла против Конга»