Актёры и съёмочная группа фильма «Годзилла 2: Король монстров»
Актёры
АктёрDr. Mark Russell
Кайл ЧендлерKyle Chandler
АктрисаDr. Emma Russell
Вера ФармигаVera Farmiga
АктрисаMadison Russell
Милли Бобби БраунMillie Bobby Brown
АктёрDr. Ishiro Serizawa
Кэн ВатанабэKen Watanabe
АктрисаDr. Ilene Chen / Dr. Ling
Чжан ЦзыиZhang Ziyi
АктёрDr. Rick Stanton
Брэдли УитфордBradley Whitford
АктрисаDr. Vivienne Graham
Салли ХокинсSally Hawkins
АктёрAlan Jonah
Чарльз ДэнсCharles Dance
АктёрSam Coleman
Томас МиддлдитчThomas Middleditch
АктрисаColonel Diane Foster