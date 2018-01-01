Wink
Фильмы
Годзилла 2: Король монстров
Актёры и съёмочная группа фильма «Годзилла 2: Король монстров»

Режиссёры

Майкл Догерти

Michael Dougherty
Режиссёр

Актёры

Кайл Чендлер

Kyle Chandler
АктёрDr. Mark Russell
Вера Фармига

Vera Farmiga
АктрисаDr. Emma Russell
Милли Бобби Браун

Millie Bobby Brown
АктрисаMadison Russell
Кэн Ватанабэ

Ken Watanabe
АктёрDr. Ishiro Serizawa
Чжан Цзыи

Zhang Ziyi
АктрисаDr. Ilene Chen / Dr. Ling
Брэдли Уитфорд

Bradley Whitford
АктёрDr. Rick Stanton
Салли Хокинс

Sally Hawkins
АктрисаDr. Vivienne Graham
Чарльз Дэнс

Charles Dance
АктёрAlan Jonah
Томас Миддлдитч

Thomas Middleditch
АктёрSam Coleman
Аиша Хайндс

Aisha Hinds
АктрисаColonel Diane Foster

Сценаристы

Исиро Хонда

Ishiro Honda
Сценарист
Майкл Догерти

Michael Dougherty
Сценарист
Зак Шилдс

Zach Shields
Сценарист

Продюсеры

Джей Эшенфелтер

Jay Ashenfelter
Продюсер
Ёсимицу Банно

Yoshimitsu Banno
Продюсер

Актёры дубляжа

Денис Некрасов

Актёр дубляжа
Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Дарья Шевчук

Актриса дубляжа
Алексей Рязанцев

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа

Художники

Джон Декстер

John Dexter
Художник
Крис Джаммальво

Chris Giammalvo
Художник
Ричард Л. Джонсон

Richard L. Johnson
Художник
Рафаэль Мандухано

Rafael Mandujano
Художник
Дэвид Скотт

David Scott
Художник
Томас Валентайн

Thomas Valentine
Художник
Луиз Мингенбах

Louise Mingenbach
Художница

Монтажёры

Роджер Бартон

Roger Barton
Монтажёр
Боб Дюксе

Bob Ducsay
Монтажёр
Ричард Пирсон

Richard Pearson
Монтажёр

Операторы

Лоуренс Шер

Lawrence Sher
Оператор

Композиторы

Бэр Маккрири

Bear McCreary
Композитор