9.32019, Godzilla: King of the Monsters
Фантастика, Боевик126 мин18+
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Годзилла 2: Король монстров (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Спустя 5 лет после нападения Годзиллы доисторический монстр и подобные ему существа содержатся на разных секретных объектах исследовательской компании «Монарх». На одном из них работает доктор Эмма Расселл, которой предстоит дать отпор экотеррористам, мечтающим выпустить чудовищ на волю.
СтранаКитай, США, Япония
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Догерти
- Актёр
Кайл
Чендлер
- Актриса
Вера
Фармига
- Актриса
Милли
Бобби Браун
- Актёр
Кэн
Ватанабэ
- Актриса
Чжан
Цзыи
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- Актриса
Салли
Хокинс
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- АХАктриса
Аиша
Хайндс
- ИХСценарист
Исиро
Хонда
- Сценарист
Майкл
Догерти
- ЗШСценарист
Зак
Шилдс
- ДЭПродюсер
Джей
Эшенфелтер
- ЁБПродюсер
Ёсимицу
Банно
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- КДХудожник
Крис
Джаммальво
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- РМХудожник
Рафаэль
Мандухано
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- ТВХудожник
Томас
Валентайн
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- БДМонтажёр
Боб
Дюксе
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири