Глория Белл (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.02018, Gloria Bell
Драма, Музыка97 мин18+
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О фильме
Глории за 50, она в разводе, а дети выросли и переехали — все условия, чтобы «тряхнуть стариной», и героиня открывает для себя ночные клубы. Однако мимолетные связи быстро надоедают, и судьба преподносит Глории встречу с бывшим морским офицером Арнольдом, который настроен серьезно.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СЛРежиссёр
Себастьян
Лелио
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Джон
Туртурро
- КПАктриса
Карен
Писториус
- Актёр
Майкл
Сера
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- Актриса
Холланд
Тейлор
- Актриса
Джинн
Трипплхорн
- Актриса
Рита
Уилсон
- КМАктёр
Крис
Малки
- КТАктриса
Касси
Томсон
- ЭДСценарист
Элис
Джонсон
- СЛСценарист
Себастьян
Лелио
- ГМСценарист
Гонсало
Маса
- ХдПродюсер
Хуан
де Диос Ларраин
- ПЛПродюсер
Пабло
Ларраин
- СЛПродюсер
Себастьян
Лелио
- СБХудожница
Стэйси
Баттат
- НБОператор
Наташа
Брайер
- Композитор
Мэтью
Херберт