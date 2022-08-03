Глории за 50, она в разводе, а дети выросли и переехали — все условия, чтобы «тряхнуть стариной», и героиня открывает для себя ночные клубы. Однако мимолетные связи быстро надоедают, и судьба преподносит Глории встречу с бывшим морским офицером Арнольдом, который настроен серьезно.

