Глория Белл
Wink
Фильмы
Глория Белл

Глория Белл (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.02018, Gloria Bell
Драма, Музыка97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Глории за 50, она в разводе, а дети выросли и переехали — все условия, чтобы «тряхнуть стариной», и героиня открывает для себя ночные клубы. Однако мимолетные связи быстро надоедают, и судьба преподносит Глории встречу с бывшим морским офицером Арнольдом, который настроен серьезно.

Страна
Чили, США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Музыка
Качество
Full HD, SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глория Белл»