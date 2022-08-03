Глаз (фильм, 2008) смотреть онлайн
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О фильме
Американо-канадский мистический триллер «Глаз» — фильм с Джессикой Альбой в главной роли. Картина режиссеров Давида Моро и Ксавьера Палю — ремейк одноименного гонконгского фильма братьев Пан.
Талантливая скрипачка Сидни Уэллс еще в детстве лишилась зрения из-за несчастного случая. Проведя много лет во тьме, девушка решается на операцию по пересадке роговицы, чтобы наконец снова увидеть мир. Но радость от возвращения зрения быстро улетучивается: вместе с красками и светом в ее жизнь приходят жуткие видения — Сидни начинает видеть призраков и предчувствовать смерть людей, которых даже не знает. Пытаясь найти объяснение происходящему, она узнает, что донором роговицы была женщина со сверхъестественным даром предвидения. И теперь этот дар — и одновременно проклятие — перешел к ней.
Фильм «Глаз» 2008 года — история о цене, которую порою приходится платить за чудо. Это кино о том, что зрение и прозрение — не всегда одно и тоже, а радость может обернуться кошмаром.
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Давид
Моро
- КПРежиссёр
Ксавьер
Палю
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Алессандро
Нивола
- Актриса
Паркер
Поузи
- Актёр
Раде
Шербеджия
- ФРАктриса
Фернанда
Ромеро
- РТАктриса
Рэйчел
Тикотин
- ОБАктёр
Обба
Бабатунде
- ДМАктёр
Дэнни
Мора
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- БХАктёр
Бретт
Хаворт
- СГСценарист
Себастьян
Гутьеррес
- ДХСценарист
Джоджо
Хуэй
- ОПСценарист
Оксид
Пан
- ДПСценарист
Дэнни
Пан
- Продюсер
Дон
Грэйнджер
- Продюсер
Пола
Вагнер
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Меншагин
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- НВХудожник
Нэйтон
Вэйн
- МДХудожник
Майкл
Деннисон
- ПЛМонтажёр
Патрик
Люссье
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами