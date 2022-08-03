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Глаз (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.62008, The Eye
Ужасы, Детектив92 мин18+

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О фильме

Американо-канадский мистический триллер «Глаз» — фильм с Джессикой Альбой в главной роли. Картина режиссеров Давида Моро и Ксавьера Палю — ремейк одноименного гонконгского фильма братьев Пан.

Талантливая скрипачка Сидни Уэллс еще в детстве лишилась зрения из-за несчастного случая. Проведя много лет во тьме, девушка решается на операцию по пересадке роговицы, чтобы наконец снова увидеть мир. Но радость от возвращения зрения быстро улетучивается: вместе с красками и светом в ее жизнь приходят жуткие видения — Сидни начинает видеть призраков и предчувствовать смерть людей, которых даже не знает. Пытаясь найти объяснение происходящему, она узнает, что донором роговицы была женщина со сверхъестественным даром предвидения. И теперь этот дар — и одновременно проклятие — перешел к ней.

Фильм «Глаз» 2008 года — история о цене, которую порою приходится платить за чудо. Это кино о том, что зрение и прозрение — не всегда одно и тоже, а радость может обернуться кошмаром.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глаз»