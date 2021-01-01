Главный герой (фильм, 2021) смотреть онлайн

Влюбившись в незнакомку, второстепенный персонаж компьютерной игры становится главным героем. Экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом.



Каждый день обычного клерка по имени Парень похож на предыдущи�й: он надевает голубую рубашку, завтракает одними и теми же хлопьями и отправляется на работу в банк, где ежедневно происходит ограбление. Все меняется, когда он встречает загадочную незнакомку в темных очках и влюбляется в нее. Случайные обстоятельства приводят Парня к осознанию того, что его мир является всего лишь частью популярной игры под названием Free City. Таинственную девушку на самом деле зовут Милли, и ее цель — разоблачить злодея, укравшего код ее игры. Чтобы помочь возлюбленной, отважный Парень готов прокачаться и пойти на самые отчаянные поступки.



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