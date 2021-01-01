Главный герой (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Влюбившись в незнакомку, второстепенный персонаж компьютерной игры становится главным героем. Экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом.
Каждый день обычного клерка по имени Парень похож на предыдущи�й: он надевает голубую рубашку, завтракает одними и теми же хлопьями и отправляется на работу в банк, где ежедневно происходит ограбление. Все меняется, когда он встречает загадочную незнакомку в темных очках и влюбляется в нее. Случайные обстоятельства приводят Парня к осознанию того, что его мир является всего лишь частью популярной игры под названием Free City. Таинственную девушку на самом деле зовут Милли, и ее цель — разоблачить злодея, укравшего код ее игры. Чтобы помочь возлюбленной, отважный Парень готов прокачаться и пойти на самые отчаянные поступки.
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СтранаСША, Канада
ЖанрКомедии, Фантастика, Боевики, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
- ШЛРежиссёр
Шон
Леви
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актриса
Джоди
Комер
- ЛРАктёр
Лил
Рел Ховери
- ДКАктёр
Джо
Кири
- Актёр
Уткарш
Амбудкар
- Актёр
Тайка
Вайтити
- Актёр
Ченнинг
Татум
- АВАктёр
Аарон
В Рид
- БОАктриса
Бритни
Олдфорд
- ККАктриса
Камилль
Костек
- ЗПСценарист
Зак
Пенн
- ГБПродюсер
Грег
Берланти
- СЕПродюсер
Скотт
Елиас
- Актёр дубляжа
Пётр
Фёдоров
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Филипп
Бледный
- Актёр дубляжа
Иван
Забелин
- СКХудожник
Стив
Купер
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- ДРОператор
Джордж
Ричмонд
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек