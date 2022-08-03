Драматический фильм «Герой» — трогательная картина о человеке, который внезапно осознает, что его лучшая роль — не в кино, а в жизни, вот только он давно перестал ее играть всерьез.



Когда-то давно Ли Хейден был звездой вестернов, а теперь он — человек, живущий воспоминаниями. У него остались друзья, да и верные поклонники все еще помнят о нем, но чувство одиночества Ли топит в алкоголе и покуривая травку. Страшный диагноз — рак, а также неожиданная встреча с молодой стендап-артисткой Шарлоттой заставляют Ли взглянуть на себя иначе. Он снова оказывается в центре внимания, но теперь ему предстоит сыграть самую трудную роль — быть искренним.



Картина Бретта Хейли — исповедь стареющего человека, который пытается примириться с прошлым и научиться заново жить. Смотреть фильм «Герой» будет интересно ценителям неторопливого, но очень личного драматического кино.

