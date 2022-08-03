Герой (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Драматический фильм «Герой» — трогательная картина о человеке, который внезапно осознает, что его лучшая роль — не в кино, а в жизни, вот только он давно перестал ее играть всерьез.
Когда-то давно Ли Хейден был звездой вестернов, а теперь он — человек, живущий воспоминаниями. У него остались друзья, да и верные поклонники все еще помнят о нем, но чувство одиночества Ли топит в алкоголе и покуривая травку. Страшный диагноз — рак, а также неожиданная встреча с молодой стендап-артисткой Шарлоттой заставляют Ли взглянуть на себя иначе. Он снова оказывается в центре внимания, но теперь ему предстоит сыграть самую трудную роль — быть искренним.
Картина Бретта Хейли — исповедь стареющего человека, который пытается примириться с прошлым и научиться заново жить. Смотреть фильм «Герой» будет интересно ценителям неторопливого, но очень личного драматического кино.
Рейтинг
- БХРежиссёр
Бретт
Хейли
- Актёр
Сэм
Эллиотт
- ЛПАктриса
Лора
Припон
- НОАктёр
Ник
Офферман
- Актриса
Кристен
Риттер
- КРАктриса
Кэтрин
Росс
- АВАктриса
Али
Вонг
- КЭАктриса
Камерон
Эспозито
- ДКАктёр
Даг
Кокс
- МГАктёр
Макс
Гэйл
- ДДАктриса
Джеки
Джойнер
- БХСценарист
Бретт
Хейли
- ЛЭПродюсер
Лэнс
Экорд
- СБПродюсер
Сэм
Бисби
- ДБПродюсер
Дэвид
Банс
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- АМХудожница
Алана
Морсхэд
- БХМонтажёр
Бретт
Хейли
- РГОператор
Роб
Гивенс
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт