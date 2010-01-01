Гениальный папа (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Изобретатель Роберт Эксл придумывает устройство, которое в итоге выходит боком покупателям магазина на диване. За причиненный людям физический вред Эксл отправляется за решетку, а спустя девять лет понимает, что на свободе его никто не ждет. Удастся ли ему вернуть доверие жены и дочери?



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