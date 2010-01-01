Гениальный папа (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Гениальный папа
Драмы, Комедии89 мин18+
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Сюжет
Изобретатель Роберт Эксл придумывает устройство, которое в итоге выходит боком покупателям магазина на диване. За причиненный людям физический вред Эксл отправляется за решетку, а спустя девять лет понимает, что на свободе его никто не ждет. Удастся ли ему вернуть доверие жены и дочери?
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ТКРежиссёр
Трент
Купер
- Актёр
Кевин
Спейси
- КБАктриса
Камилла
Белль
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- Актриса
Хизер
Грэм
- АААктриса
Анна
Анисимова
- ДСАктёр
Джон
Стамос
- РУАктёр
Ред
Уэст
- МРАктёр
Майкл
Розенбаум
- ДКАктёр
Дэнни
Комден
- ДМАктёр
Джек
МакГи
- Сценарист
Джонатан
Д. Крэйн
- ТКСценарист
Трент
Купер
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- КДПродюс�ер
Киа
Джем
- Продюсер
Джонатан
Д. Крэйн
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- РПХудожник
Рэймонд
Пумилия
- СЙОператор
Стив
Йедлин
- НУКомпо�зитор
Ник
Урата