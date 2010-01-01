Гениальный папа
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Гениальный папа

Гениальный папа (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Гениальный папа
Драмы, Комедии89 мин18+

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Сюжет

Изобретатель Роберт Эксл придумывает устройство, которое в итоге выходит боком покупателям магазина на диване. За причиненный людям физический вред Эксл отправляется за решетку, а спустя девять лет понимает, что на свободе его никто не ждет. Удастся ли ему вернуть доверие жены и дочери?

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гениальный папа»

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