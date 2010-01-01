Где-то (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
6.42010, Somewhere
Драмы, Комедии93 мин18+
Сюжет
Утопая в оргиях и пьянках, дорогих машинах и поклонницах, прожженная голливудская звезда Джонни Марко ведет распутную жизнь. Забившись в кокон греха и порока, он теряет себя. Однажды в роскошном отеле Шато Мормон его разыскивает его 11-летняя дочь.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СКРежиссёр
София
Коппола
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актриса
Мишель
Монахэн
- КПАктёр
Крис
Понтиус
- ЭУАктриса
Эрин
Уоссон
- АУАктриса
Александра
Уильямс
- НФАктриса
Натали
Фэй
- КШАктриса
Кристина
Шеннон
- КШАктриса
Карисса
Шеннон
- ДПАктёр
Джон
Прадхонт
- СКСценарист
София
Коппола
- Продюсер
Дж.
Мак Браун
- РКПродюсер
Роман
Коппола
- СКПродюсер
София
Коппола
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ШВХудожник
Шэйн
Валентино
- СБХудожница
Стэйси
Баттат
- ФМХудожница
Фэйнч
МакКарти
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- ХСОператор
Харрис
Савидис