Где-то (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Утопая в оргиях и пьянках, дорогих машинах и поклонницах, прожженная голливудская звезда Джонни Марко ведет распутную жизнь. Забившись в кокон греха и порока, он теряет себя. Однажды в роскошном отеле Шато Мормон его разыскивает его 11-летняя дочь.



Где-т�о смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.