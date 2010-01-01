Где-то
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Где-то

Где-то (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

6.42010, Somewhere
Драмы, Комедии93 мин18+

Сюжет

Утопая в оргиях и пьянках, дорогих машинах и поклонницах, прожженная голливудская звезда Джонни Марко ведет распутную жизнь. Забившись в кокон греха и порока, он теряет себя. Однажды в роскошном отеле Шато Мормон его разыскивает его 11-летняя дочь.

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Где-то»

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