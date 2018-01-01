Wink
Фильмы
Гавана, я люблю тебя
Актёры и съёмочная группа фильма «Гавана, я люблю тебя»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гавана, я люблю тебя»

Режиссёры

Лоран Канте

Лоран Канте

Laurent Cantet
Режиссёр
Бенисио Дель Торо

Бенисио Дель Торо

Benicio Del Toro
Режиссёр
Хулио Медем

Хулио Медем

Julio Medem
Режиссёр
Гаспар Ноэ

Гаспар Ноэ

Gaspar Noé
Режиссёр

Актёры

Джош Хатчерсон

Джош Хатчерсон

Josh Hutcherson
АктёрTeddy (segment "El Yuma")
Эмир Кустурица

Эмир Кустурица

Emir Kusturica
АктёрActor (segment "Jam Session")
Даниэль Брюль

Даниэль Брюль

Daniel Brühl
АктёрLeonardo (segment "La tentación de Cecilia")
Элиа Сулейман

Элиа Сулейман

Elia Suleiman
Актёр
Владимир Крус

Владимир Крус

Vladimir Cruz
АктёрAngelito (segments "El Yuma" - "La tentación de Cecilia" and "Dulce amargo")
Мирта Ибарра

Мирта Ибарра

Mirta Ibarra
АктрисаMirta (segment "Dulce amargo")
Хорхе Перугоррия

Хорхе Перугоррия

Jorge Perugorría
АктёрDaniel (segment "Dulce amargo")
Мэгали Уилсон

Мэгали Уилсон

Magali Wilson
АктрисаCambista (segment "El Yuma")
Дейси Гранадос

Дейси Гранадос

Daisy Granados
АктрисаDelia (segment "El Yuma")
Клаудия Мунис

Клаудия Мунис

Claudia Muniz
АктрисаNorka (segment "El Yuma")

Сценаристы

Лоран Канте

Лоран Канте

Laurent Cantet
Сценарист
Алехандро Фадель

Алехандро Фадель

Alejandro Fadel
Сценарист
Мартин Мореги

Мартин Мореги

Martín Mauregui
Сценарист
Хулио Медем

Хулио Медем

Julio Medem
Сценарист

Продюсеры

Лорен Боден

Лорен Боден

Laurent Baudens
Продюсер
Альваро Лонгория

Альваро Лонгория

Alvaro Longoria
Продюсер

Актёры дубляжа

Максим Сергеев

Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Андрей Зайцев

Андрей Зайцев

Актёр дубляжа
Артемий Веселов

Артемий Веселов

Актёр дубляжа
Олег Фёдоров

Олег Фёдоров

Актёр дубляжа
Регина Щукина

Регина Щукина

Актриса дубляжа

Художники

Онелио Ларральде

Онелио Ларральде

Onelio Larralde
Художник
Хуан Педро Де Гаспар

Хуан Педро Де Гаспар

Juan Pedro De Gaspar
Художник

Операторы

Даниэль Араньо

Даниэль Араньо

Daniel Aranyo
Оператор
Диего Дуссуэль

Диего Дуссуэль

Diego Dussuel
Оператор
Гаспар Ноэ

Гаспар Ноэ

Gaspar Noé
Оператор

Композиторы

Ксави Туруль

Ксави Туруль

Xavi Turull
Композитор