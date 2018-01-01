WinkФильмыГавана, я люблю тебяАктёры и съёмочная группа фильма «Гавана, я люблю тебя»
Актёры и съёмочная группа фильма «Гавана, я люблю тебя»
Режиссёры
Актёры
АктёрTeddy (segment "El Yuma")
Джош ХатчерсонJosh Hutcherson
АктёрActor (segment "Jam Session")
Эмир КустурицаEmir Kusturica
АктёрLeonardo (segment "La tentación de Cecilia")
Даниэль БрюльDaniel Brühl
Актёр
Элиа СулейманElia Suleiman
АктёрAngelito (segments "El Yuma" - "La tentación de Cecilia" and "Dulce amargo")
Владимир КрусVladimir Cruz
АктрисаMirta (segment "Dulce amargo")
Мирта ИбарраMirta Ibarra
АктёрDaniel (segment "Dulce amargo")
Хорхе ПеругоррияJorge Perugorría
АктрисаCambista (segment "El Yuma")
Мэгали УилсонMagali Wilson
АктрисаDelia (segment "El Yuma")
Дейси ГранадосDaisy Granados
АктрисаNorka (segment "El Yuma")