Гавана, я люблю тебя (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, 7 días en La Habana
Драма123 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лоран
Канте
- Режиссёр
Бенисио
Дель Торо
- ХМРежиссёр
Хулио
Медем
- Режиссёр
Гаспар
Ноэ
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- ЭКАктёр
Эмир
Кустурица
- Актёр
Даниэль
Брюль
- ЭСАктёр
Элиа
Сулейман
- Актёр
Владимир
Крус
- МИАктриса
Мирта
Ибарра
- ХПАктёр
Хорхе
Перугоррия
- МУАктриса
Мэгали
Уилсон
- ДГАктриса
Дейси
Гранадос
- КМАктриса
Клаудия
Мунис
- ЛКСценарист
Лоран
Канте
- АФСценарист
Алехандро
Фадель
- ММСценарист
Мартин
Мореги
- ХМСценарист
Хулио
Медем
- ЛБПродюсер
Лорен
Боден
- АЛПродюсер
Альваро
Лонгория
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- ОЛХудожник
Онелио
Ларральде
- ХПХудожник
Хуан
Педро Де Гаспар
- ДАОператор
Даниэль
Араньо
- ДДОператор
Диего
Дуссуэль
- Оператор
Гаспар
Ноэ
- КТКомпозитор
Ксави
Туруль