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Гарпастум

Гарпастум (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Гарпастум
Драма117 мин18+

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О фильме

Главные герои фильма - молодые ребята, стремящиеся построить свой стадион и попасть в футбольную лигу. Но для этого нужны деньги. И парни стараются всеми путями их заработать. Причем не всегда законными. Действие же картины разворачивается с 1914 по 1918 год в странах, охваченных Первой мировой войной...

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гарпастум»