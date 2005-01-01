Гарпастум (фильм, 2005) смотреть онлайн

Главные герои фильма - молодые ребята, стремящиеся построить свой стадион и попасть в футбольную лигу. Но для этого нужны деньги. И парни стараются всеми путями их заработать. Причем не всегда законными. Действие же картины разворачивается с 1914 по 1918 год в странах, охваченных Первой мировой войн�ой...



Гарпастум смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.