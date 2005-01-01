Гарпастум (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Гарпастум
Драма117 мин18+
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О фильме
Главные герои фильма - молодые ребята, стремящиеся построить свой стадион и попасть в футбольную лигу. Но для этого нужны деньги. И парни стараются всеми путями их заработать. Причем не всегда законными. Действие же картины разворачивается с 1914 по 1918 год в странах, охваченных Первой мировой войн�ой...
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АГРежиссёр
Алексей
Герман мл.
- Актёр
Евгений
Пронин
- Актёр
Данила
Козловский
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- Актёр
Гоша
Куценко
- РИАктёр
Руслан
Ибрагимов
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ЛМАктёр
Леонид
Мозговой
- ПРА�ктёр
Павел
Романов
- ИСАктриса
Иамзе
Сухиташвили
- МКАктёр
Михаил
Карпенко
- ОАСценарист
Олег
Антонов
- АГСценарист
Алексей
Герман мл.
- ССХудожник
Сергей
Смилга
- ГКХудожник
Георгий
Колотыгин
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин