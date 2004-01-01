Гарфилд (фильм, 2004) смотреть онлайн
Это не жир, а несколько дополнительных килограммов красоты. Комедия для всей семьи «Гарфилд» — фильм о самом обаятельном и привлекательном коте на планете.
Ленивый и самодовольный Гарфилд живет в удовольствие. Его идеальный день — это лазанья, телевизор и полный контроль над домом и хозяином Джоном. Счастливая жизнь рушится, когда Джон приносит нового питомца — милого, но глуповатого щенка по кличке Оди. Гарфилд ревнует, устраивает козни, и однажды из-за его проделок пес оказывается в беде. Теперь коту предстоит выйти из зоны комфорта и отправиться на спасение щенка, который, как выяснилось, стал почти родным.
Добрый и по-настоящему смешной фильм — ровно то, что нужно для вечера, проведенного с друзьями или в семейном кругу. Смотреть «Гарфилд» стоит и для того, чтобы понять: даже кот способен измениться ради близкого существа.
Гарфилд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Фэнтези
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
