Гадкий я 4
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Гадкий я 4

Гадкий я 4 (мультфильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Despicable Me 4
Мультфильмы, Комедии18+

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Сюжет

Грю, Люси и их девочки — Марго, Эдит и Агнес — приветствуют нового члена семьи, Грю-младшего, который намерен мучить своего отца. Грю сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его роковой подруги Валентины, в связи с чем семья вынуждена бежать.

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