Гадкий я 4 (мультфильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Despicable Me 4
Мультфильмы, Комедии18+
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Сюжет
Грю, Люси и их девочки — Марго, Эдит и Агнес — приветствуют нового члена семьи, Грю-младшего, который намерен мучить своего отца. Грю сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его роковой подруги Валентины, в связи с чем семья вынуждена бежать.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Семейные, Фантастика, Мультфильмы, Приключения, Криминал
Рейтинг
- Режиссёр
Крис
Рено
- Актёр
Уилл
Феррелл
- МКАктриса
Миранда
Косгров
- Актёр
Крис
Рено
- Актёр
Стив
Куган
- Актриса
София
Вергара
- ПКАктёр
Пьер
Коффан
- Актриса
Кристен
Уиг
- ДГАктриса
Дэна
Гайер
- Актёр
Стив
Карелл
- Сценарист
Майк
Уайт
- КДСценарист
Кен
Даурио
- Продюсер
Кристофер
Меледандри
- РТПродюсер
Роберт
Тейлор
- ТЛМонтажёр
Тиффани
Л. Кертц
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра