WinkФильмыФрэнк и ЛолаАктёры и съёмочная группа фильма «Фрэнк и Лола»
Актёры и съёмочная группа фильма «Фрэнк и Лола»
Режиссёры
Актёры
АктёрFrank
Майкл ШеннонMichael Shannon
АктёрKeith / Lola's boss
Джастин ЛонгJustin Long
АктрисаLola
Имоджен ПутсImogen Poots
АктрисаPatricia / Lola's mother
Розанна АркеттRosanna Arquette
АктёрAlan / Patricia's ex-lover
Микаэл НюквистMichael Nyqvist
АктрисаClaire / Alan's wife
Эммануэль ДевоEmmanuelle Devos
АктрисаSage
Сутеара ВатанасомбатSuteara Vathanasombat
Актриса
Алекс ЛомбардAlex Lombard
АктрисаRachel (в титрах: Amy Lawhorn)
Эми ЭргилAmy Argyle
Актёр
Мейнор АльварадоMaynor Alvarado
Актриса
Стелла ШнабельStella Schnabel
Актёр
Джоэль Вирджил ВирсетJoel Virgil Vierset
Актёр