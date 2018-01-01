Wink
Фильмы
Фрэнк и Лола
Актёры и съёмочная группа фильма «Фрэнк и Лола»

Режиссёры

Мэттью М. Росс

Matthew Ross
Режиссёр

Актёры

Майкл Шеннон

Michael Shannon
АктёрFrank
Джастин Лонг

Justin Long
АктёрKeith / Lola's boss
Имоджен Путс

Imogen Poots
АктрисаLola
Розанна Аркетт

Rosanna Arquette
АктрисаPatricia / Lola's mother
Микаэл Нюквист

Michael Nyqvist
АктёрAlan / Patricia's ex-lover
Эммануэль Дево

Emmanuelle Devos
АктрисаClaire / Alan's wife
Сутеара Ватанасомбат

Suteara Vathanasombat
АктрисаSage
Алекс Ломбард

Alex Lombard
Актриса
Эми Эргил

Amy Argyle
АктрисаRachel (в титрах: Amy Lawhorn)
Мейнор Альварадо

Maynor Alvarado
Актёр
Стелла Шнабель

Stella Schnabel
Актриса
Джоэль Вирджил Вирсет

Joel Virgil Vierset
Актёр
Чарльз Кантрелл

Charles Cantrell
Актёр

Сценаристы

Мэттью М. Росс

Matthew Ross
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Атракчи

David Atrakchi
Продюсер
Гаэль Кабуа

Gaël Cabouat
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Вальц

Актёр дубляжа
Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Хорлин

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа
Алёна Созинова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Мэттью Харт

Matthew C. Hart
Монтажёр
Ребекка Родригес

Rebecca Rodriguez
Монтажёр

Композиторы

Дэнни Бенси

Danny Bensi
Композитор
Сондер Юрриаанс

Saunder Jurriaans
Композитор