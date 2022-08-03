Фрэнк и Лола
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Фрэнк и Лола

Фрэнк и Лола (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Frank & Lola
Триллер, Драма83 мин18+

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О фильме

Простой повар из Лас-Вегаса Фрэнк влюбляется в очаровательную незнакомку по имени Лола. Оказывается, за невинной внешностью девушки скрываются мрачные тайны, которые герой решает прояснить. Он отправляется в Париж на поиски загадочного человека из туманного прошлого своей возлюбленной.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фрэнк и Лола»