Фрэнк и Лола (фильм, 2015) смотреть онлайн

Простой повар из Лас-Вегаса Фрэнк влюбляется в очаровательную незнакомку по имени Лола. Оказывается, за невинной внешностью девушки скрываются мрачные тайны, которые герой решает прояснить. Он отправляется в Париж на поиски загадочного человека из туманного прошлого своей возлюбленной.

