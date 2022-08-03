Фрэнк и Лола (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Frank & Lola
Триллер, Драма83 мин18+
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О фильме
Простой повар из Лас-Вегаса Фрэнк влюбляется в очаровательную незнакомку по имени Лола. Оказывается, за невинной внешностью девушки скрываются мрачные тайны, которые герой решает прояснить. Он отправляется в Париж на поиски загадочного человека из туманного прошлого своей возлюбленной.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ММРежиссёр
Мэттью
М. Росс
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актриса
Имоджен
Путс
- Актриса
Розанна
Аркетт
- Актёр
Микаэл
Нюквист
- ЭДАктриса
Эммануэль
Дево
- СВАктриса
Сутеара
Ватанасомбат
- АЛАктриса
Алекс
Ломбард
- ЭЭАктриса
Эми
Эргил
- МААктёр
Мейнор
Альварадо
- СШАктриса
Стелла
Шнабель
- ДВАктёр
Джоэль
Вирджил Вирсет
- ЧКАктёр
Чарльз
Кантрелл
- ММСценарист
Мэттью
М. Росс
- ДАПродюсер
Дэвид
Атракчи
- ГКПродюсер
Гаэль
Кабуа
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- МХМонтажёр
Мэттью
Харт
- РРМонтажёр
Ребекка
Родригес
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс