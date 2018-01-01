Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Французский поцелуй»

Режиссёры

Лоуренс Кэздан

Lawrence Kasdan
Режиссёр

Актёры

Мег Райан

Meg Ryan
АктрисаKate
Кевин Клайн

Kevin Kline
АктёрLuc Teyssier
Тимоти Хаттон

Timothy Hutton
АктёрCharlie
Жан Рено

Jean Reno
АктёрInspector Jean-Paul Cardon
Франсуа Клюзе

François Cluzet
АктёрBob
Сюзан Анбех

Suzan Anbeh
АктрисаJuliette (в титрах: Susan Anbeh)
Рене Хамфри

Renée Humphrey
АктрисаLilly
Майкл Райли

Michael Riley
АктёрM. Campbell
Лорен Шпильфогель

Laurent Spielvogel
АктёрConcierge
Виктор Гарривье

Victor Garrivier
АктёрOctave

Сценаристы

Адам Брукс

Adam Brooks
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Мег Райан

Meg Ryan
Продюсер

Художники

Джоанна Джонстон

Joanna Johnston
Художница
Кара Линдстрём

Kara Lindstrom
Художница

Монтажёры

Джо Хатшинг

Joe Hutshing
Монтажёр

Операторы

Оуэн Ройзман

Owen Roizman
Оператор

Композиторы

Джеймс Ньютон Ховард

James Newton Howard
Композитор