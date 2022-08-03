Французский поцелуй (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, French Kiss
Драма, Мелодрама106 мин18+
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О фильме
Чарли уезжает в Париж на конференцию, а его невеста не летит с ним из-за страха перед самолетами. Через несколько дней он звонит ей и сообщает, что полюбил другую. Кейт сразу же прыгает в самолет, и страх ей помогает преодолеть грубоватый француз — Люк, оказавшийся вором и контрабандистом, положившим в ее сумочку дорогое ожерелье, чтобы избежать трудностей на таможне…
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лоуренс
Кэздан
- Актриса
Мег
Райан
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- Актёр
Жан
Рено
- Актёр
Франсуа
Клюзе
- СААктриса
Сюзан
Анбех
- РХАктриса
Рене
Хамфри
- МРАктёр
Майкл
Райли
- ЛШАктёр
Лорен
Шпильфогель
- ВГАктёр
Виктор
Гарривье
- АБСценарист
Адам
Брукс
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Мег
Райан
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- КЛХудожница
Кара
Линдстрём
- ДХМонтажёр
Джо
Хатшинг
- ОРОператор
Оуэн
Ройзман
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард