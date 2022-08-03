Французский поцелуй
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Французский поцелуй

Французский поцелуй (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, French Kiss
Драма, Мелодрама106 мин18+

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О фильме

Чарли уезжает в Париж на конференцию, а его невеста не летит с ним из-за страха перед самолетами. Через несколько дней он звонит ей и сообщает, что полюбил другую. Кейт сразу же прыгает в самолет, и страх ей помогает преодолеть грубоватый француз — Люк, оказавшийся вором и контрабандистом, положившим в ее сумочку дорогое ожерелье, чтобы избежать трудностей на таможне…

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Французский поцелуй»