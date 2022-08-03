Французский поцелуй (фильм, 1995) смотреть онлайн

Чарли уезжает в Париж на конференцию, а его невеста не летит с ним из-за страха перед самолетами. Через несколько дней он звонит ей и сообщает, что полюбил другую. Кейт сразу же прыгает в самолет, и страх ей помогает преодолеть грубоватый француз — Люк, оказавшийся вором и контрабандистом, положившим в ее сумочку дорогое ожерелье, чтобы избежать трудностей на таможне…

