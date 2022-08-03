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Форт Росс

Форт Росс (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Форт Росс
Приключения, Фантастика96 мин6+

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О фильме

Как вышло, что в XIX веке Россия навсегда лишилась своих земель в Северной Америке? Ведь ей принадлежала огромная территория от Аляски до Северной Калифорнии! В поисках ответа группа тележурналистов путешествуют во времени и пространстве, попадая то в царские дворцы, то в вигвамы индейцев.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Приключения
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форт Росс»