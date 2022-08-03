Форт Росс (фильм, 2014) смотреть онлайн

Как вышло, что в XIX веке Россия навсегда лишилась своих земель в Северной Америке? Ведь ей принадлежала огромная территория от Аляски до Северной Калифорнии! В поисках ответа группа тележурналистов путешествуют во времени и пространстве, попадая то в царские дворцы, то в вигвамы индейцев.

