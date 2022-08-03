Форт Росс (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Форт Росс
Приключения, Фантастика96 мин6+
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О фильме
Как вышло, что в XIX веке Россия навсегда лишилась своих земель в Северной Америке? Ведь ей принадлежала огромная территория от Аляски до Северной Калифорнии! В поисках ответа группа тележурналистов путешествуют во времени и пространстве, попадая то в царские дворцы, то в вигвамы индейцев.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Приключения
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
4.0 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- Актёр
Максим
Виноградов
- ЛКАктриса
Лайа
Коста
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Хосе
Анхель Эхидо
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- РЛАктёр
Рамон
Ланга
- Актёр
Амаду
Мамадаков
- ДПСценарист
Дмитрий
Полетаев
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Продюсер
Дмитрий
Харатьян
- СШПродюсер
Сергей
Шушанянц
- Продюсер
Юрий
Мороз
- Художник
Владимир
Никифоров
- ДАХудожник
Дмитрий
Андреев
- МКХудожник
Михаил
Крот
- АВХудожник
Андрей
Варган
- КММонтажёр
Каролина
Мачиевска
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко