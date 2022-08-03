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Форсаж4

Форсаж4 (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Fast & Furious
Криминал, Драма102 мин18+

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О фильме

Когда кривая дорожка заставляет скрывающегося от правосудия Дома Торетто вернуться в Лос-Анджелес, вражда с агентом Брайаном О’Коннером вспыхивает с новой силой. Но у парочки обнаруживается общий противник, и Дому с Брайаном приходится заключить перемирие в надежде одержать над ним победу. Грабя конвои, роя подкопы и пересекая границы, они приходят к идеальной форме отмщения — педали газа, вдавленной до упора.

Страна
США, Япония
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форсаж4»