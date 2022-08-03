Форсаж4 (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Fast & Furious
Криминал, Драма102 мин18+
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О фильме
Когда кривая дорожка заставляет скрывающегося от правосудия Дома Торетто вернуться в Лос-Анджелес, вражда с агентом Брайаном О’Коннером вспыхивает с новой силой. Но у парочки обнаруживается общий противник, и Дому с Брайаном приходится заключить перемирие в надежде одержать над ним победу. Грабя конвои, роя подкопы и пересекая границы, они приходят к идеальной форме отмщения — педали газа, вдавленной до упора.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джастин
Лин
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Пол
Уокер
- ДБАктриса
Джордана
Брюстер
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- ЛААктёр
Лас
Алонсо
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Джек
Конли
- Актёр
Шей
Уигэм
- Актриса
Лиза
Лапира
- КМСценарист
Крис
Морган
- Продюсер
Рикардо
Дель Рио
- Продюсер
Вин
Дизель
- МФПродюсер
Майкл
Фоттрел
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер