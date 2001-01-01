Форсаж
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Форсаж

Форсаж (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.32001, The Fast and the Furious
Боевики, Триллеры102 мин18+

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Сюжет

Его зовут Брайан, и он — фанатик турбин и нитроускорителей. Его цель — быть принятым в автобанду легендарного Доминика Торетто, чемпиона опасных и незаконных уличных гонок. Но это лишь часть правды… Брайан также полицейский и он должен войти в доверие к Торетто, подозреваемому в причастности к дерзким грабежам трейлеров, совершенным прямо «с колес».

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форсаж»

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