Форсаж (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.32001, The Fast and the Furious
Боевики, Триллеры102 мин18+
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Сюжет
Его зовут Брайан, и он — фанатик турбин и нитроускорителей. Его цель — быть принятым в автобанду легендарного Доминика Торетто, чемпиона опасных и незаконных уличных гонок. Но это лишь часть правды… Брайан также полицейский и он должен войти в доверие к Торетто, подозреваемому в причастност�и к дерзким грабежам трейлеров, совершенным прямо «с колес».
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Роб
Коэн
- Актёр
Пол
Уокер
- Актёр
Вин
Дизель
- Актриса
Мишель
Родригес
- ДБАктриса
Джордана
Брюстер
- МШАктёр
Мэтт
Шульце
- Актёр
Рик
Юн
- ЧЛАктёр
Чэд
Линдберг
- ДСАктёр
Джонни
Стронг
- Актёр
Тед
Левайн
- ТБАктёр
Том
Бэрри
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- ДКПродюсер
Даг
Клейборн
- ВДПродюсер
Вейн
Джонсон
- ДППродюсер
Джон
Пог
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Кошмин
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ИААктриса дубляжа
Ирина
Аникина
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ККХудожник
Кевин
Кэвэн�о
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- ЭКОператор
Эриксон
Кор
- БТКомпозитор
Брайан
Трансо