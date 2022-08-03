Форсаж 4
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Форсаж 4 (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.32009, Fast & Furious
Криминал, Триллер102 мин18+

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О фильме

С тех пор, как агент Брайн О’Коннер не стал задерживать Доминика Торрето, прошло пять лет. Доминик Торрето возвращается в Лос-Анджелес. Стечение обстоятельств заставляет их «зарыть» временно топор войны. У них общих противник, Брайан должен его задержать, а Дом отомстить за смерть любимой Летти.

Страна
США, Япония
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форсаж 4»