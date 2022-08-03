Форсаж 4 (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.32009, Fast & Furious
Криминал, Триллер102 мин18+
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О фильме
С тех пор, как агент Брайн О’Коннер не стал задерживать Доминика Торрето, прошло пять лет. Доминик Торрето возвращается в Лос-Анджелес. Стечение обстоятельств заставляет их «зарыть» временно топор войны. У них общих противник, Брайан должен его задержать, а Дом отомстить за смерть любимой Летти.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джастин
Лин
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Пол
Уокер
- ДБАктриса
Джордана
Брюстер
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- ЛААктёр
Лас
Алонсо
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Джек
Конли
- Актёр
Шей
Уигэм
- Актриса
Лиза
Лапира
- КМСценарист
Крис
Морган
- Продюсер
Рикардо
Дель Рио
- Продюсер
Вин
Дизель
- МФПродюсер
Майкл
Фоттрел
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер