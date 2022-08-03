С тех пор, как агент Брайн О’Коннер не стал задерживать Доминика Торрето, прошло пять лет. Доминик Торрето возвращается в Лос-Анджелес. Стечение обстоятельств заставляет их «зарыть» временно топор войны. У них общих противник, Брайан должен его задержать, а Дом отомстить за смерть любимой Летти.

