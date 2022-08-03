Флетч
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Флетч

Флетч (фильм, 1985) смотреть онлайн

8.81985, Fletch
Комедия, Криминал94 мин18+

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О фильме

Флетч — великий мастер перевоплощения и прирожденный хамелеон. Его журналистские расследования — всегда головокружительные авантюры и удивительные приключения. Как-то раз, готовя очерк о торговле наркотиками, Флетч переодевшись бомжом, отправляется собирать информацию. Но вместо информации, Флетч получает совершенно невероятное предложение.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Флетч»