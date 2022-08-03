Флетч (фильм, 1985) смотреть онлайн
8.81985, Fletch
Комедия, Криминал94 мин18+
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О фильме
Флетч — великий мастер перевоплощения и прирожденный хамелеон. Его журналистские расследования — всегда головокружительные авантюры и удивительные приключения. Как-то раз, готовя очерк о торговле наркотиками, Флетч переодевшись бомжом, отправляется собирать информацию. Но вместо информации, Флетч получает совершенно невероятное предложение.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- МРРежиссёр
Майкл
Ритчи
- ЧЧАктёр
Чеви
Чейз
- ДДАктёр
Джо
Дон Бейкер
- ДУАктриса
Дана
Уиллер-Николсон
- РЛАктёр
Ричард
Либертини
- Актёр
Тим
Мэтисон
- Актриса
Джина
Дэвис
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- ДУАктёр
Джордж
Уэндт
- КМАктёр
Кеннет
Марс
- БХАктёр
Билл
Хендерсон
- Сценарист
Эндрю
Бергман
- Сценарист
Фил
Олден Робинсон
- ПДПродюсер
Питер
Дуглас
- АГПродюсер
Алан
Грейсман
- ГАПродюсер
Гордон
А. Уэбб
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ТХХудожник
Тодд
Халлоуэлл
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- ММХудожник
Марвин
Марч
- РАМонтажёр
Ричард
А. Харрис
- ХФКомпозитор
Харольд
Фальтермайер