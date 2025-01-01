Фильм Финал

О фильме
12 августа 2012 года. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределён. Но ещё мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
- ОПРежиссёр
Олег
Пресняков
- ПЗРежиссёр
Петр
Зеленов
- ВПРежиссёр
Владимир
Пресняков
- ВСАктёр
Вадим
Соснин
- ВЕАктриса
Влада
Ерофеева
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актёр
Сергей
Безруков
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- Актёр
Денис
Шведов
- ВПСценарист
Владимир
Пресняков
- ОПСценарист
Олег
Пресняков
- АКПродюсер
Андрей
Крылов
- СМПродюсер
Сергей
Масалов
- АЗПродюсер
Анастасия
Зеленцова
- АУПродюсер
Александр
Уманский
- ЮКХудожница
Юлия
Костомарова
- РМХудожник
Роман
Михеев
- ЕПХудожница
Екатерина
Павелко
- АМКомпозитор
Александра
Магакян