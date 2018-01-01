Wink
Фарго
Актёры и съёмочная группа фильма «Фарго»

Актёры и съёмочная группа фильма «Фарго»

Режиссёры

Джоэл Коэн

Joel Coen
Режиссёр
Итан Коэн

Ethan Coen
Режиссёр

Актёры

Фрэнсис Макдорманд

Frances McDormand
АктрисаMarge Gunderson
Уильям Х. Мэйси

William H. Macy
АктёрJerry Lundegaard
Стив Бушеми

Steve Buscemi
АктёрCarl Showalter
Петер Стормаре

Peter Stormare
АктёрGaear Grimsrud
Харви Преснелл

Harve Presnell
АктёрWade Gustafson
Ларри Бранденбург

Larry Brandenburg
АктёрStan Grossman
Джон Кэрролл Линч

John Carroll Lynch
АктёрNorm Gunderson
Кристин Рудруд

Kristin Rudrüd
АктрисаJean Lundegaard
Тони Денмен

Tony Denman
АктёрScotty Lundegaard
Гэри Хьюстон

Gary Houston
АктёрIrate Customer

Сценаристы

Итан Коэн

Ethan Coen
Сценарист
Джоэл Коэн

Joel Coen
Сценарист

Продюсеры

Итан Коэн

Ethan Coen
Продюсер
Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Джон Камерон

John Cameron
Продюсер
Джоэл Коэн

Joel Coen
Продюсер

Актёры дубляжа

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Павел Кипнис

Актёр дубляжа
Александр Матвеев

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа

Художники

Томас П. Уилкинс

Thomas P. Wilkins
Художник
Мэри Зофрис

Mary Zophres
Художница
Лори Гаффин

Lauri Gaffin
Художница

Монтажёры

Итан Коэн

Ethan Coen
Монтажёр
Джоэл Коэн

Joel Coen
Монтажёр

Операторы

Роджер Дикинс

Roger Deakins
Оператор

Композиторы

Картер Бёруэлл

Carter Burwell
Композитор