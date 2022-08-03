Фарго (фильм, 1995) смотреть онлайн
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О фильме
За каждой большой трагедией стоит великая глупость. Криминальный триллер братьев Коэнов «Фарго» — фильм, в котором ничто не происходит так, как планировалось, а череда случайностей и нелепостей обагряет снега в Миннесоте кровью.
Скромный менеджер автосалона решает провернуть преступление, чтобы поправить финансовые дела. Он нанимает двух преступников и просит их инсценировать похищение жены. Выкуп за женщину, согласно плану, должен заплатить ее богатый отец. Разумеется, все идет наперекосяк, а распутывать череду криминальных эпизодов придется беременной полицейской Мардж Гандерсон. Но если вас смущает ее простоватая внешность, то будьте спокойны: Мардж знает, что делает.
Две статуэтки «Оскар» и блестящая игра Фрэнсис Макдорманд, превратившая малоизвестную актрису в звезду Голливуда, — это все о «Фарго». Смотреть эту абсурдную, мрачную, но при этом черно-юморную историю о людях, чьи жизни сгубила жадность, чертовски увлекательно.
Рейтинг
- Режиссёр
Джоэл
Коэн
- Режиссёр
Итан
Коэн
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Петер
Стормаре
- ХПАктёр
Харви
Преснелл
- ЛБАктёр
Ларри
Бранденбург
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- КРАктриса
Кристин
Рудруд
- ТДАктёр
Тони
Денмен
- ГХАктёр
Гэри
Хьюстон
- Сценарист
Итан
Коэн
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Тим
Беван
- ДКПродюсер
Джон
Камерон
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ТПХудожник
Томас
П. Уилкинс
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- Монтажёр
Итан
Коэн
- Монтажёр
Джоэл
Коэн
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл