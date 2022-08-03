Фарго (фильм, 1995) смотреть онлайн

За каждой большой трагедией стоит великая глупость. Криминальный триллер братьев Коэнов «Фарго» — фильм, в котором ничто не происходит так, как планировалось, а череда случайностей и нелепостей обагряет снега в Миннесоте кровью.



Скромный менеджер автосалона решает провернуть преступление, чтобы поправить финансовые дела. Он нанимает двух преступников и просит их инсценировать похищение жены. Выкуп за женщину, согласно плану, должен заплатить ее богатый отец. Разумеется, все идет наперекосяк, а распутывать череду криминальных эпизодов придется беременной полицейской Мардж Гандерсон. Но если вас смущает ее простоватая внешность, то будьте спокойны: Мардж знает, что делает.



Две статуэтки «Оскар» и блестящая игра Фрэнсис Макдорманд, превратившая малоизвестную актрису в звезду Голливуда, — это все о «Фарго». Смотреть эту абсурдную, мрачную, но при этом черно-юморную историю о людях, чьи жизни сгубила жадность, чертовски увлекательно.

