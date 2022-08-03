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Фарго (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.21995, Fargo
Триллер, Криминал94 мин18+

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О фильме

За каждой большой трагедией стоит великая глупость. Криминальный триллер братьев Коэнов «Фарго» — фильм, в котором ничто не происходит так, как планировалось, а череда случайностей и нелепостей обагряет снега в Миннесоте кровью.

Скромный менеджер автосалона решает провернуть преступление, чтобы поправить финансовые дела. Он нанимает двух преступников и просит их инсценировать похищение жены. Выкуп за женщину, согласно плану, должен заплатить ее богатый отец. Разумеется, все идет наперекосяк, а распутывать череду криминальных эпизодов придется беременной полицейской Мардж Гандерсон. Но если вас смущает ее простоватая внешность, то будьте спокойны: Мардж знает, что делает.

Две статуэтки «Оскар» и блестящая игра Фрэнсис Макдорманд, превратившая малоизвестную актрису в звезду Голливуда, — это все о «Фарго». Смотреть эту абсурдную, мрачную, но при этом черно-юморную историю о людях, чьи жизни сгубила жадность, чертовски увлекательно.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фарго»