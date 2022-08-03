Фантомы (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.92008, Shutter
Ужасы, Триллер81 мин12+
О фильме
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- МОРежиссёр
Масаюки
Отиаи
- Актёр
Джошуа
Джексон
- Актриса
Рэйчел
Тейлор
- МОАктриса
Мэгуми
Окина
- Актёр
Дэвид
Денман
- Актёр
Джон
Хенсли
- МХАктриса
Мая
Хадзэн
- ДКАктёр
Джеймс
Кайсон Ли
- ЁМАктриса
Ёсико
Миядзаки
- КЯАктёр
Кэи
Ямамото
- ДБАктриса
Дэйзи
Беттс
- ПВСценарист
Паркпум
Вонгпум
- СССценарист
Сопхон
Сакдапхисит
- БПСценарист
Банйонг
Писантханакун
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- Продюсер
Рой
Ли
- БДПродюсер
Бусаба
Даорынг
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- СОАктриса дубляжа
Светлана
Олешковская
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- МНМонтажёр
Майкл
Н. Нью
- КЯОператор
Кацуми
Янагисима
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр