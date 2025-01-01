Фантастическая четвёрка: Первые шаги (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Fantastic Four: First Steps
Фантастика, Боевик18+
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О фильме
Рид Ричардс, Бен Гримм, Сью Сторм и её брат Джонни должны защитить Землю от космического бога Галактуса и его приспешника — Серебряного Сёрфера. И если план Галактуса поглотить всю планету и всех её жителей кажется недостаточно ужасающим, ситуация внезапно становится личной.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Рейтинг
- МШРежиссёр
Мэтт
Шекман
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- ДКАктёр
Джозеф
Куинн
- Актриса
Наташа
Лионн
- ДГАктриса
Джулия
Гарнер
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Педро
Паскаль
- ЭМАктёр
Эбон
Мосс-Бакрак
- Актриса
Ванесса
Кирби
- Актёр
Ральф
Айнесон
- ДФСценарист
Джош
Фридман
- ЭПСценарист
Эрик
Пирсон
- ПКСценарист
Питер
Камерон
- ДКСценарист
Джефф
Каплан
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- ГКПродюсер
Грант
Кертис
- Продюсер
Кевин
Файги
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- ОХХудожник
Оливер
Ходж
- КФХудожник
Касра
Фарахани
- АБХудожник
Алекс
Бейли
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино