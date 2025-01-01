Фантастическая четвёрка: Первые шаги
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Фантастическая четвёрка: Первые шаги

Фантастическая четвёрка: Первые шаги (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, The Fantastic Four: First Steps
Фантастика, Боевик18+

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О фильме

Рид Ричардс, Бен Гримм, Сью Сторм и её брат Джонни должны защитить Землю от космического бога Галактуса и его приспешника — Серебряного Сёрфера. И если план Галактуса поглотить всю планету и всех её жителей кажется недостаточно ужасающим, ситуация внезапно становится личной.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения

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Актёры и съёмочная группа фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»