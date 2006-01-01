Эскадрилья «Лафайет» (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

История легендарной эскадрильи времен Первой мировой войны. "Лафайет" составляли добровольцы-иностранцы из стран, которые не находились в состоянии войны с Германией. В центре фильма — история американских юнцов, выпускников летных курсов, попавших на войну...



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