Эскадрилья «Лафайет» (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Flyboys
Боевик, Военный132 мин18+
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О фильме
История легендарной эскадрильи времен Первой мировой войны. "Лафайет" составляли добровольцы-иностранцы из стран, которые не находились в состоянии войны с Германией. В центре фильма — история американских юнцов, выпускников летных курсов, попавших на войну...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Тони
Билл
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Мартин
Хендерсон
- Актёр
Дэвид
Эллисон
- ДДАктриса
Дженнифер
Декер
- ТЛАктёр
Тайлер
Лабин
- АСАктёр
Абдул
Сэлис
- РБАктриса
Рут
Брэдли
- Актёр
Жан
Рено
- КФАктриса
Карен
Форд
- Актёр
Тим
Пиготт-Смит
- ДССценарист
Дэвид
С. Уорд
- БТСценарист
Блейк
Т. Эванс
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- Продюсер
Дин
Девлин
- МФПродюсер
Марк
Фридман
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- НЭХудожник
Ник
Эде
- ГБОператор
Генри
Брэхам
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин