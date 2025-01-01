Ещё одна простая просьба (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Another Simple Favor
Триллер, Комедия18+
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О фильме
Пять лет назад раскрыв преступление и отправив за решётку подругу Эмили, Стефани стала частным детективом и писательницей. Когда она встречается с читателями, пытаясь поднять продажи книги, туда при полном параде заявляется сама Эмили. Оказывается, её вытащил из тюрьмы давний богатый поклонни�к, у них запланирована свадьба на Капри, и Эмили жаждет видеть Стефани в качестве подружки невесты.
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Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Фиг
- АНАктёр
Алекс
Ньюэлл
- Актриса
Элена
София Риччи
- Актриса
Элизабет
Перкинс
- ЛдАктёр
Лоренцо
де Мур
- Актёр
Генри
Голдинг
- Актриса
Анна
Кендрик
- ММАктёр
Микеле
Морроне
- Актриса
Блейк
Лайвли
- Актриса
Эллисон
Дженни
- ИХАктёр
Иэн
Хо
- ДБСценарист
Дарси
Белл
- ЛКСценарист
Лаэта
Калогридис
- Продюсер
Пол
Фиг
- АКХудожница
Алессандра
Керцола
- МУХудожник
Мартин
Уист
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро