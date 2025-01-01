Ещё одна простая просьба
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Ещё одна простая просьба

Ещё одна простая просьба (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Another Simple Favor
Триллер, Комедия18+

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О фильме

Пять лет назад раскрыв преступление и отправив за решётку подругу Эмили, Стефани стала частным детективом и писательницей. Когда она встречается с читателями, пытаясь поднять продажи книги, туда при полном параде заявляется сама Эмили. Оказывается, её вытащил из тюрьмы давний богатый поклонник, у них запланирована свадьба на Капри, и Эмили жаждет видеть Стефани в качестве подружки невесты.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив, Триллер

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Актёры и съёмочная группа фильма «Ещё одна простая просьба»