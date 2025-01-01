Ещё одна простая просьба (фильм, 2025) смотреть онлайн

Пять лет назад раскрыв преступление и отправив за решётку подругу Эмили, Стефани стала частным детективом и писательницей. Когда она встречается с читателями, пытаясь поднять продажи книги, туда при полном параде заявляется сама Эмили. Оказывается, её вытащил из тюрьмы давний богатый поклонни�к, у них запланирована свадьба на Капри, и Эмили жаждет видеть Стефани в качестве подружки невесты.



Ещё одна простая просьба смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.