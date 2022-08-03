Она — маленькая мышка, он — огромный медведь. Она — ребенок, он — взрослый. Она мечтает быть художницей, он — музыкант и поэт, никогда не имеющий куска хлеба на завтра. Какое этой парочке дело до условностей, разницы в размере, исторических предрассудков и культурных барьеров?

