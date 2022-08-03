Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.12012, Ernest et Célestine
Мультфильм, Драма76 мин0+
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О фильме
Она — маленькая мышка, он — огромный медведь. Она — ребенок, он — взрослый. Она мечтает быть художницей, он — музыкант и поэт, никогда не имеющий куска хлеба на завтра. Какое этой парочке дело до условностей, разницы в размере, исторических предрассудков и культурных барьеров?
СтранаБельгия, США, Франция, Люксембург
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Криминал, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb
- СОРежиссёр
Стефани
Обье
- ВПРежиссёр
Венсан
Патар
- БРРежиссёр
Бенжамин
Реннер
- Актёр
Ламбер
Вильсон
- ПБАктриса
Полин
Брюннер
- ЭЛАктриса
Энн-Мари
Луп
- ПМАктёр
Патрис
Меленнек
- БВАктриса
Брижитт
Виртюд
- ЛЛАктёр
Леонар
Луф
- ДМАктёр
Доминик
Морен
- ППАктриса
Перретт
Прадье
- ЯЛАктёр
Ян
Лемадик
- ФААктёр
Федор
Аткин
- ДПСценарист
Даниэль
Пеннак
- ДБПродюсер
Дидье
Брюннер
- ВТПродюсер
Венсан
Тавье
- Актёр дубляжа
Александр
Пушной
- Актриса дубляжа
Татьяна
Лазарева
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Дарья
Екамасова
- ВНАктёр дубляжа
Валерий
Новиков
- ВККомпозитор
Венсан
Куртуа