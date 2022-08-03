Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
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Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя

Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.12012, Ernest et Célestine
Мультфильм, Драма76 мин0+

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О фильме

Она — маленькая мышка, он — огромный медведь. Она — ребенок, он — взрослый. Она мечтает быть художницей, он — музыкант и поэт, никогда не имеющий куска хлеба на завтра. Какое этой парочке дело до условностей, разницы в размере, исторических предрассудков и культурных барьеров?

Страна
Бельгия, США, Франция, Люксембург
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Криминал, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя»