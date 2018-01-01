Wink
Элвис и Никсон
Актёры и съёмочная группа фильма «Элвис и Никсон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Элвис и Никсон»

Режиссёры

Лиза Джонсон

Liza Johnson
Режиссёр

Актёры

Кевин Спейси

Kevin Spacey
АктёрNixon
Майкл Шеннон

Michael Shannon
АктёрElvis
Алекс Петтифер

Alex Pettyfer
АктёрJerry
Джонни Ноксвил

Johnny Knoxville
АктёрSonny
Колин Хэнкс

Colin Hanks
АктёрKrogh
Эван Питерс

Evan Peters
АктёрChapin
Скай Феррейра

Sky Ferreira
АктрисаCharlotte
Трэйси Леттс

Tracy Letts
АктёрJohn Finlator
Тейт Донован

Tate Donovan
АктёрHaldeman
Эшли Бенсон

Ashley Benson
АктрисаMargaret (Ticket Agent)

Сценаристы

Джо Сагал

Joe Sagal
Сценарист
Ханала Сагал

Hanala Sagal
Сценарист
Кэри Элвес

Cary Elwes
Сценарист

Продюсеры

Кэри Элвес

Cary Elwes
Продюсер
Кассиан Элвес

Cassian Elwes
Продюсер
Холли Вирсма

Holly Wiersma
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Колган

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа

Художники

Маркус Уиттман

Markus Wittmann
Художник

Монтажёры

Сабина Хоффман

Sabine Hoffman
Монтажёр
Майкл Тейлор

Michael Taylor
Монтажёр

Операторы

Терри Стэйси

Terry Stacey
Оператор

Композиторы

Эд Ширмёр

Edward Shearmur
Композитор