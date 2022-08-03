Эффект Лазаря
Wink
Фильмы
Эффект Лазаря

Эффект Лазаря (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.22013, The Lazarus Effect
Триллер79 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Команда любознательных студентов узнает секрет воскрешения людей из мертвых. Однако их открытие приводит к страшным последствиям...

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эффект Лазаря»