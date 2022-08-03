Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.12009, Julie & Julia
Драма, Биография118 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Нора
Эфрон
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актриса
Эми
Адамс
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Крис
Мессина
- ЛЭАктриса
Линда
Эмонд
- ХКАктриса
Хелен
Кэри
- МЛАктриса
Мэри
Линн Райскаб
- Актриса
Джейн
Линч
- ДБАктриса
Джоан
Бак
- КНАктёр
Кристал
Ноэль
- Сценарист
Нора
Эфрон
- ДПСценарист
Джули
Пауэлл
- ДЧСценарист
Джулия
Чайлд
- АПСценарист
Алекс
Прад’хомме
- Продюсер
Нора
Эфрон
- ЛМПродюсер
Лоуренс
Марк
- ЭРПродюсер
Эми
Робинсон
- ЭСПродюсер
Эрик
Стил
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- Актёр дубляжа
Борис
Смолкин
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- НБАктриса дубляжа
Наталья
Боровкова
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- РММонтажёр
Ричард
Маркс
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- АДКомпозитор
Александр
Деспла