Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
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Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.12009, Julie & Julia
Драма, Биография118 мин18+

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О фильме

Фильм расскажет о блоггерше Джули Пауэлл, которая в течение года попытается приготовить 524 блюда по рецептам, описанным в книге Джулии Чайлд «Как овладеть искусством французской кухни».

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»